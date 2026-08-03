Tuzla’da seramik deposu ve teknelere sıçrayan yangın söndürüldü

Tuzla İçmeler'de otluk alanda çıkan ve depolama alanındaki teknelere sirayet eden yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürüldü.

İçmeler Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede bulunan seramik deposuna ve boş arazide bulunan teknelerin bulunduğu alana sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara yayılmasını önlemek için uzun süre yoğun çalışma yürüttü. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam etti.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Polislerden bilgi alan Bingöl, çalışmaları yerinde takip etti. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.