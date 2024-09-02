Tuzla'da Polis Memuruna Saldıran Ev Sahibine Silahlı Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tuzla'da Polis Memuruna Saldıran Ev Sahibine Silahlı Müdahale

Tuzla\'da Polis Memuruna Saldıran Ev Sahibine Silahlı Müdahale

Tuzla'da, aralarında husumet bulunan bir polis memuru ile ev sahibi bina girişinde karşılaştı. Ev sahibi, polis memuruna küfür ederek saldırınca memur, kendisini korumak için silahla ateş ederek ev sahibini bacağından yaraladı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

02.09.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da aralarında husumet bulunan polis memuru ile ev sahibi bina girişinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Polis memuru, kendisine küfür ederek saldıran ev sahibine silahla ateş ederek bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde dün saat 10.55 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Pendik Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru K.K. ile, aralarında husumet bulunan ev sahibi A.D. bina girişinde karşılaştı. A.D., karşı kaşıya geldiği K.K.'ya küfür ederek saldırmaya başladı. Polis memuru K.K. çantasından çıkardığı beylik tabancası ile kendisini korumak amacıyla ateş ederek A.D.'yi sol bacağından yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine intikal eden 112 ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren K. K., Şifa Şehit Fadıl Şişman Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmada 1 adet boş mermi kovanı bulundu.

Öte yandan, polis memurunun kendisine saldıran kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Memur, Tuzla, Polis, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da Polis Memuruna Saldıran Ev Sahibine Silahlı Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
18:25 Kadıköy’de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
17:59 Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah’tan İstifası ve Partinin Yorumları Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan İstifası ve Partinin Yorumları
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 19:21:52. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da Polis Memuruna Saldıran Ev Sahibine Silahlı Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement