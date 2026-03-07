Tuzla\'da Tır Yangını Trafiği Kilitledi

Tuzla'da E-5 Karayolu'nda seyir halindeki taş yünü yüklü bir tır alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, Tuzla E-5 Karayolu yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taş yünü yüklü tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm dorseyi sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, itfaiye ekipleri alev alev yanan tıra müdahale etti. Taş yünü malzemesinin yanıcı etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL