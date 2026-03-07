Tuzla'da Tır Yangını Trafiği Kilitledi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Tuzla'da Tır Yangını Trafiği Kilitledi

Tuzla\'da Tır Yangını Trafiği Kilitledi
07.03.2026 22:07
E-5 Karayolu'nda taş yünü yüklü bir tır alev aldı, itfaiye müdahale etti, trafik yoğunluğu oluştu.

Tuzla'da E-5 Karayolu'nda seyir halindeki taş yünü yüklü bir tır alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, Tuzla E-5 Karayolu yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taş yünü yüklü tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm dorseyi sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, itfaiye ekipleri alev alev yanan tıra müdahale etti. Taş yünü malzemesinin yanıcı etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

22:31
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon’da Fener’de çağırırlar, anlam veremiyorum
22:30
Derbiye damga vurdu Uğurcan Çakır’dan Beşiktaş’a geçit yok
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
