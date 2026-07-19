Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Tuzla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
19.07.2026 12:17
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Tuzla'da dron ile takip edilen evde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan bir evi saniye saniye dron ile takibe alan polis ekipleri tarafından 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park Timleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tuzla ilçesinde yürütülen çalışmalarda, Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adreste narkotik madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine tespit edilen adres emniyet ekiplerince dron ile takip edilerek izlemeye alındı.

İlçe dışından bölgeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen S.A.(20) ve E.Y.(29) adlı 2 şüpheli, 7 Temmuz akşam saat 18.30 sıralarında drone ile takip edilen adrese girmek istedikleri sırada polis ekiplerince durduruldu. Bu şüphelilerin yapılan üst aramasında 6 bin 815 lira nakit para ele geçirilmesi üzerine şüpheliler muhafaza altına alındı.

Tespit edilen adres içerisinde gerçekleştirilen aramalar sırasında, operasyondan habersiz M.Ç.(20) adlı bir kişi daha eve girdi. M.Ç.'ye yönelik yapılan sorgulamada, zanlının narkotik madde temin etmek için geldiğini itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı. İkamet içerisindeki aramalarda ise 260 gram marihuana, 14 bin 900 adet uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.Y. ve M.Ç. hakkında TCK-191 suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı, S.A. adlı 20 yaşındaki şüphelinin ise 8 Temmuz Çarşamba günü TCK-188 suçundan adli makamlara sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon havadan dron kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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