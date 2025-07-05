Tuzla\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuzla' da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Tuzla'da Orhanlı Mahallesi, Dostane Sokak üzerindeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler, ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL