Tuzla'da yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı
İSTANBUL - İstanbul Tuzla'da bir bina yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından boşaltıldı.
Tuzla İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak üzerinde bulunan bir binada çatlak olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları inceleme sonucu binanın yıkılma tehlikesi olduğunu tespit etti. Bina tedbir amaçlı tahliye edilirken polis ve AFAD ekipleri sokakta şerit çekerek önlem aldı. Tahliye edilen bina sakinlerinin akraba ve yakınlarına gittiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tuzla'da Yıkılma Tehlikesi Olan Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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