Tuzla Deri OSB'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde paletlerin alev alması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 10.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 3 kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın ortasında bulunan paletler yanmaya başladı. Alevler bir anda büyüyerek fabrikaya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı