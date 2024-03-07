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'U' dönüşü yapan tır otomobille çarpıştı: 3'ü polis memuru 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dönüş yapmak isteyen tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 3'nün polis memuru oldukları ve durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Olay, Sandıklı ilçesi Gökçealan Köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B.idaresindeki 35 BAY 043 plakalı tır Gökçealan Köyü Kavşağı'nda 'U' dönüşü yapmak istediği esnada, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.Ç.'ninkullandığı 03 LE 100 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobilde bulunan ve polis oldukları öğrenilen K.A.ve K.T.(30), yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile yaklaşık 20 dakika süren bir uğraş sonrası bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ardından 112 Acil servis ambulansları ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, kazada tırın yolu kapatması sonucu Afyonkarahisar- Antalya karayolunun tek yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.