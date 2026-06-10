UAEA\'dan İran\'a Zenginleştirilmiş Uranyum Uyarısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İran'a kalan zenginleştirilmiş uranyum stoklarını acilen beyan etmesi ve nükleer faaliyetlerinin doğrulanması için kuruma tam erişim sağlaması çağrısında bulunan kararı 21 oyla kabul etti.

UAEA Yönetim Kurulu, bugün İran'ın nükleer programına ilişkin bir kararı oyladı. Yapılan toplantıda, İran'a kalan zenginleştirilmiş uranyum stoklarını acilen beyan etmesi ve nükleer faaliyetlerinin doğrulanması için kuruma tam erişim sağlaması çağrısında bulunan karari 21 "kabul" 3 "ret" ve 10 "çekimser" oyla kabul edildi.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan karara karşı oy kullanan ülkeler arasında Rusya, Çin ve Nijer yer aldı.

"İran, bu kusurlu karara karşılık olarak devredilemez haklarını koruyacaktır"

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nden kararın ardından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu bugün İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin, teknik bir organdan beklenen profesyonellikten yoksun, başka bir siyasi kararı sallantılı bir oylamayla kabul etti. UAEA, savaş yanlıları tarafından araçsallaştırıldığında ve bir üye devletin barışçıl, denetim altındaki nükleer tesislerine yönelik kurum tarihinde benzeri görülmemiş, hukuka aykırı silahlı saldırılar karşısında dahi basit bir endişeyi ifade edemeyecek şekilde işlevsiz bırakıldığında nasıl güvenilir olabilir? Karar, sözde diplomatik çözüme destek ifade ederken, ABD aynı anda İran sivil altyapısına yönelik saldırılarda bulunmakta ve çeşitli platformlarda çatışmayı teşvik etmektedir. Diplomatik çözüm için asgari düzeyde iyi niyet gereklidir. İran, bu kusurlu karara karşılık olarak devredilemez haklarını koruyacaktır" denildi. - VİYANA