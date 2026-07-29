Üç kurum arasındaki alan alkoliklerin mekânı oldu

Bilecik'te 2 devlet ve 1 özel kurum arasında bulunan ağaçlık alan alkol alan kişilerin mekanı oldu.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kuvayı Milliye Sokak üzerinde bulunan ağaçlık alan geceleri alkol alan şahısların mekanı oluyor. Buralara koydukları taşların üzerine oturarak alkol alan şahıslar bir de çöplerini toplamadan gidiyor. Vatandaşlar geceleri bu sokaktan geçemediklerini belirterek, emniyetin buna bir çözüm bulmasını isterken, "Belediye yetkileri her gün burada çöpleri temizlerken, ertesi sabah aynı manzara ile karşılaşıyor" dedi.

Bölgede Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bir özel kurum binası bulunurken, Bilecik Valiliği binasına da yakınlarda yer alıyor.