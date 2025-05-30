Uçakta "bomba" deyince kendilerini karakolda buldular

Esenboğa Havalimanı'nda meydana gelen olayda sabah saat 08.00 sıralarında Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçak yolcu alımını tamamladı. Edinilen bilgiye göre, kalkış için son hazırlıkları yapan uçakta bulunan 3 yolcu kendi arasında "bomba" kelimesini kullanarak şakalaşmaya başladı.

DURUMU PİLOTA BİLDİRDİLER

Bunun üzerine uçuşta görevli kabin görevlisi durumu pilota bildirdi. Polis, uçakta bomba araması yaparken, 3 yolcu gözaltına alındı. Yolcular ise terminale alındı.

UÇAK SEFERİNİ GECİKMELİ OLARAK YAPTI

Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uçak gecikmeli olarak Ankara-Diyarbakır seferini gerçekleştirdi.