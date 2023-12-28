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Uçuruma yuvarlanan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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Uçuruma yuvarlanan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada, akaryakıt yüklü tankerin direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uçuruma yuvarlanan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı
28.12.2023 - 20:04,
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Uçuruma yuvarlanan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Bahçe-Nurdağı karayolu Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'den İslahiye'deki bir petrol istasyonuna akaryakıt taşıyan İsmail Erdem idaresindeki 27 SD 726 plakalı tanker kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tanker, uçurumdan yuvarlanırken, sürücü İsmail Erdem ağır yaralandı. Ağır yaralı sürücü, olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Erdem, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İsmail Erdem'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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