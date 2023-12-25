Uçuruma yuvarlanan kepçe kazasında 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Kayıp 1 kişinin aranmasına devam ediliyor

Ağrı'da il özel idaresine ait kepçe uçurumdan devrildi

Yoğun kar yağışı ve tipi çalışmaların güçlükle devam etmesine neden oluyor

AĞRI - Ağrı'da, İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cesedine ulaşılırken bir kişinin aranmasına devam ediliyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderildi. 3 vatandaş ve kepçe operatörünün koyunların bulmak için katıldığı arama çalışmasında kepçenin yaklaşık 60 metre yükseklikte bir uçurumdan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kepçe operatörü Necati Şen vatandaşlardan Rauf Aydın ve Mustafa Taşdemir'in cesetlerine ulaşılırken, Yasin Taşdemir'in aranmasına devam ediliyor.