Ufuk Bayraktar Haraç İddiasıyla Gözaltına Alındı

21.08.2025 14:45
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte restorana giden Bayraktar, restoran sahibine, "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için bize haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü. Önceki gün aynı restorana giden oyuncu bu kez talep ettiği miktarı 10 bin liraya düşürdüğü iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü oyuncu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

'Ezel' dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz ay Beyoğlu'nda bir restorandan haraç iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte restorana giden Bayraktar, restoran sahibine, "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için bize haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü. Önceki gün aynı restorana giden oyuncu bu kez talep ettiği miktarı 10 bin liraya düşürdüğü iddia edildi.

Adliyeye sevk edildi

Durumun emniyete bildirilmesinin ardından harekete geçen ekipler ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan ünlü oyuncunun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Yağma, Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Mekan sahibiyle olan diyaloğu görüntülere yansıdı

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın restoran sahibi ile yaptığı konuşma kameraya yansıdı. Görüntülerde ünlü oyuncunun restoran sahibi ile yaptığı konuşma görülüyor. Görüntülerin devamında ise önceki gün oyuncu ve beraberindeki kişilerin restoran önünde tartıştıkları ve tarafların birbirlerini darp ettikleri görülüyor.

Ünlü oyuncu daha önce de cezaevinde kalmış

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle altı ay cezaevine kalmıştı. Oyuncu, kariyerinde birçok dizide yer almasına rağmen, en çok 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla hafızalara kazınmıştı. - İSTANBUL

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
