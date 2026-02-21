Ukrayna, Rusya'nın balistik füze üretim tesisini seyir füzeleriyle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna, Rusya'nın balistik füze üretim tesisini seyir füzeleriyle vurdu

Ukrayna, Rusya\'nın balistik füze üretim tesisini seyir füzeleriyle vurdu
21.02.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Votkinsk şehrindeki bir balistik füze üretim tesisine FP-5 'Flamingo' tipi seyir füzeleri ile hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıda ayrıca birkaç hedefin daha vurulduğu belirtildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna'dan yaklaşık bin 400 kilometre uzaklıkta bulunan Votkinsk şehrindeki bir balistik füze üretim tesisine Ukrayna üretimi FP-5 "Flamingo" tipi seyir füzeleriyle saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki bir Rus tesisine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

"BALİSTİK FÜZE ÜRETİM TESİSİNİ HEDEF ALDIK"

Yetkililer, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Moskova'nın doğusunda ve Ukrayna'dan yaklaşık bin 400 kilometre uzaklıktaki Votkinsk şehrindeki bir balistik füze üretim tesisinin hedef aldığını belirtti. Söz konusu tesisin, Rusya'nın kısa menzilli İskender ve kıtalararası Topol-M balistik füzelerinin üretiminde kullanıldığı öne sürüldü. Açıklamada, saldırıda Ukrayna üretimi FP-5 "Flamingo" tipi seyir füzelerinin kullanıldığı kaydedildi. Saldırının ayrıca tesis alanında yangına yol açtığı bildirildi.

Ukrayna ordusu ayrıca Rusya'nın Volga Bölgesi'nde bulunan Samara şehri yakınlarındaki bir gaz işleme tesisinin de vurulduğunu açıkladı. Aynı zamanda Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde de Rus ordusuna ait lojistik hedeflerin vurulduğu belirtildi.

İJEVSK VE YAKINLARINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Udmurtya'daki İjevsk ve çevre şehirlerdeki havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu bildirdi. Udmurtya Cumhuriyeti lideri Aleksandr Breçalov da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, bölgede bir tesisin gece boyunca insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını söyledi.

Breçalov, saldırı nedeniyle hasar oluştuğunu ve bazı kişilerin yaralandığını belirtti. Breçalov, saldırının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Rus yetkililer, Samara yakınlarındaki saldırıya ilişkin ise henüz bir rapor yayınlamadı.

Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna, Rusya'nın balistik füze üretim tesisini seyir füzeleriyle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 23:07:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'nın balistik füze üretim tesisini seyir füzeleriyle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.