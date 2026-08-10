Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı - Son Dakika
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Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

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Ukrayna'nın Rusya'nın Nijnekamsk kentine düzenlediği İHA saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. TANECO petrol rafinerisinin de vurulduğu iddia edildi. Donetsk'teki bir alışveriş merkezi de hedef alındı.

Ukrayna'nın Rusya'nın Nijnekamsk kentine düzenlendiği İHA saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Saldırıda TANECO petrol rafinerisinin de vurulduğu iddia edildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta can kaybı artmaya devam ediyor. Ukrayna, Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Nijnekamsk kentine İHA saldırısı düzenledi.

Nijnekamsk Belediye Başkanı Radmir Belyayev, Ukrayna'nın kentteki sanayi tesislerini ve yerleşim yerlerini hedef aldığını belirterek, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de yaralandığını aktardı. Belyayev, Tataristan Başkanı Rustam Minnihanov'un Ukrayna'nın saldırısının ardından yas ilan ettiğini söyledi.

Rus basınında yer alan haberlerde, saldırıda Rusya'nın teknolojik açıdan en gelişmiş petrol rafinerilerinden biri olarak bilinen Tatneft'e ait TANECO petrol rafinerisinin de vurulduğu iddia edildi. Söz konusu rafineri geçtiğimiz haziran ayında Ukrayna tarafından vurulmuştu.

Ukrayna alışveriş merkezini vurdu

Ukrayna ayrıca, 2014 yılında Rus güçleri tarafından ele geçirilen Donetsk'teki Makiivka kentinde bulunan ve eskiden Epicentr olarak bilinen Galaktika Alışveriş Merkezini de vurdu. Alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Politika, 3. Sayfa, Donetsk, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı - Son Dakika
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