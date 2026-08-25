Ukrayna'dan Rusya'ya İHA Saldırısı

Ukraya ordusunun Rusya'da Afipsky petrol rafinerisine insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'da petrol rafinelerine saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde bulunan Afipsky petrol rafinerisine İHA saldırısı gerçekleştirdi. Rafineride saldırı sonrası yangın çıktı. Bölge Valisi Veniamin Kondratyev yaptığı açıklamada, "Afipsky yerleşiminde en az 10 ev hasar gördü" ifadelerini kullandı. Kondratyev, Afipsky tren istasyonuna düşen İHA parçaları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerilerini ve diğer altyapısını hedef alarak Moskova'nın savaş yeteneklerini baltalamaya ve mali gelirlerini azaltmaya çalışıyor.