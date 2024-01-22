 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna'nın Donetsk şehrine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Donetsk şehrine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 27'ye yükseldi

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Saldırıda yaralanan 25 kişinin tedavisi devam ediyor. Donetsk'in lideri Denis Puşilin, saldırı sonrası şehirde 1 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya'nın bir gün içinde 100'den fazla şehir, kasaba ve köyü bombaladığını belirtti.

Ukrayna\'nın Donetsk şehrine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 27\'ye yükseldi
22.01.2024 - 11:19,
Abone Ol

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine yönelik dün düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Rusya'nın atadığı Donetsk'in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini, yaralanan 25 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü duyurdu. Puşilin, şehirde 1 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün akşam yaptığı açıklamada Donetsk saldırısına ilişkin bir açıklama yapmadı ancak, Rusya'nın bir gün içinde Ukrayna'nın 9 bölgesinde 100'den fazla şehir, kasaba ve köyü bombaladığını söyledi. - DONETSK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ukrayna, Rusya, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna'nın Donetsk şehrine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:01:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Donetsk şehrine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement