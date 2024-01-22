Ukrayna\'nın Donetsk şehrine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 27\'ye yükseldi

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine yönelik dün düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Rusya'nın atadığı Donetsk'in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini, yaralanan 25 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü duyurdu. Puşilin, şehirde 1 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün akşam yaptığı açıklamada Donetsk saldırısına ilişkin bir açıklama yapmadı ancak, Rusya'nın bir gün içinde Ukrayna'nın 9 bölgesinde 100'den fazla şehir, kasaba ve köyü bombaladığını söyledi. - DONETSK