Ukrayna'nın Novorossiysk saldırısında 1'i çocuk 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Rusya'da Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'nın Novorossiysk'e düzenlediği saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.

Ukrayna, Rus topraklarına saldırılarını sürdürüyor. Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Novorossiysk şehrini hedef aldığını duyurdu. Kondratyev, "Askerlerimiz bölgeye yönelik büyük bir düşman insansız hava aracı saldırısını püskürttü. En çok hedef alınan yer Novorossiysk oldu. Maalesef aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. 29 kişi yaralandı, bunlardan 3'ünün durumu ağır" ifadelerini kullandı. Kondratyev hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve yaralananlara gerekli tüm tıbbi yardımın sağlandığını vurguladı.

"Deniz üssü vuruldu"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın günlük terör saldırılarına, etkili bir şekilde yanıt veriyoruz. Son 24 saatte Novorossiysk'te, Krasnodar bölgesinde önemli sonuçlar elde edildi. Bir deniz üssü vuruldu, bu, petrol yükleme terminali, askeri liman tesisleri ve Kalibr füzeleri taşıyan savaş gemilerini içeriyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, İnsansız Sistemler Kuvvetleri'ne, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne, Savunma İstihbaratı'na ve Devlet Sınır Muhafız Servisi'ne teşekkür etti.