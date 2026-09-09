Ukrayna'nın Novorossiysk saldırısında 1'i çocuk 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'nın Novorossiysk saldırısında 1'i çocuk 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Novorossiysk'e düzenlenen Ukrayna saldırısında 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Vali Kondratyev, saldırının büyük bir insansız hava aracı saldırısı olduğunu ve 3 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı; Zelenskiy ise bir deniz üssünün vurulduğunu duyurdu.

Rusya'da Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'nın Novorossiysk'e düzenlediği saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.

Ukrayna, Rus topraklarına saldırılarını sürdürüyor. Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Novorossiysk şehrini hedef aldığını duyurdu. Kondratyev, "Askerlerimiz bölgeye yönelik büyük bir düşman insansız hava aracı saldırısını püskürttü. En çok hedef alınan yer Novorossiysk oldu. Maalesef aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. 29 kişi yaralandı, bunlardan 3'ünün durumu ağır" ifadelerini kullandı. Kondratyev hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve yaralananlara gerekli tüm tıbbi yardımın sağlandığını vurguladı.

"Deniz üssü vuruldu"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın günlük terör saldırılarına, etkili bir şekilde yanıt veriyoruz. Son 24 saatte Novorossiysk'te, Krasnodar bölgesinde önemli sonuçlar elde edildi. Bir deniz üssü vuruldu, bu, petrol yükleme terminali, askeri liman tesisleri ve Kalibr füzeleri taşıyan savaş gemilerini içeriyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, İnsansız Sistemler Kuvvetleri'ne, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne, Savunma İstihbaratı'na ve Devlet Sınır Muhafız Servisi'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Novorossiysk, Krasnodar, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'nın Novorossiysk saldırısında 1'i çocuk 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:08:42. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Novorossiysk saldırısında 1'i çocuk 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement