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Ukrayna, Rusya'nın Herson bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Herson bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybetti

Ukrayna, Rusya'nın Herson bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini ve ülkenin güneyinde Rusya'ya ait 31 insansız hava aracından 28'inin hava kuvvetleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna, Rusya\'nın Herson bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybetti
25.12.2023 - 12:19,
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Ukrayna, Rusya'nın Herson bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, ülkenin güneyinde Rusya'ya ait 31 insansız hava aracından 28'inin hava kuvvetleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki Şubat 2022'de başlayan savaş karşılıklı bölgesel çatışmalarla devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece boyunca ülkenin güneyindeki bölgelere 31 İHA ve 2 füze ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Kırım'dan Odesa, Herson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovohrad ve Hmelnitski bölgelerine atılan İHA'lardan 28'i ile ve füzelerin hava kuvvetleri tarafından imha edildiği kaydedildi. İmha edilen İHA parçalarının Odesa limanındaki tesislerde hasara yol açtığı, kullanılmayan bir idari bina ile depoya zarar verdiği ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıda yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Rus saldırısında 5 kişi öldü

Ukrayna, Rusya'nın son 24 saat içinde Herson bölgesine aralıksız bombardıman düzenlediğini açıkladı. Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, Herson şehrinde bir binanın ve bir evin hedef alınması sonucu 3 kişinin, kentin güneyindeki bir kasabada düzenlenen İHA saldırısında bir kadının, kuzeydeki bir kasabanın ise ateş altına alınması sonucu başka bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Bir tıbbi tesisin de vurulduğu saldırılar nedeniyle ayrıca bölgedeki gaz ve suyun kısmen kesildiği ifade edildi.

Ukrayna'nın saldırısında 1 kişi öldü

Öte yandan, Rusya ise Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Rus kontrolündeki Horlivka kasabasında Ukrayna'nın düzenlediği saldırılar sonucu bir alışveriş merkezi ile çok sayıda binanın hasar aldığını açıkladı. Rusya'nın atadığı Horlivka Belediye Başkanı Ivan Prikhodko yaptığı açıklamada, saldırılarda bir kadının öldüğünü, 6 sivilin ise yaralandığını belirtti. - KİEV

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna, Rusya'nın Herson bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'nın Herson bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybetti - Son Dakika
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