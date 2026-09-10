Ukrayna, Soçi'ye İDA saldırısı düzenledi, sahilde 8 kişi yaralandı
Ukrayna, Rusya'nın Soçi kentine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda 8 kişi yaralanırken bölge yetkilileri sahil altyapısının kısmen zarar gördüğünü bildirdi.
Ukrayna'nın Rusya'nın Soçi kentine düzenlediği insansız deniz aracı (İDA) saldırısında 8 kişi yaralandı.
Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Soçi kentini insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef aldı. Saldırıda 8 kişi yaralandı. Bölge yetkilileri, saldırı nedeniyle Soçi'deki sahil altyapısının kısmen zarar gördüğünü bildirdi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de resmi konutu bulunuyor.
Kaynak: İHA
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