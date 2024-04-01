YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Ukrayna'ya 5 Hipersonik Zircon Füzesi Fırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ukrayna'ya 5 Hipersonik Zircon Füzesi Fırlatıldı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın yılbaşından bu yana başkent Kiev'e 5 hipersonik Zircon füzesi fırlattığını açıkladı. Rusya güçlerinin yılbaşından bu yana Kiev'e 5 Zircon füzesi ve 113 seyir füzesiyle saldırdığı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Zircon füzelerinin kullanıldığını doğrulamıştı.

01.04.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ordusu, Rusya'nın yılbaşından bu yana başkent Kiev'e 5 hipersonik Zircon füzesi fırlattığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ülkelerin karşılıklı düzenlediği füzeli saldırılar da sürüyor. Kiev Askeri İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Rusya güçlerinin yılbaşından bu yana başkent Kiev'e 5 hipersonik Zircon füzesi fırlattığı belirtildi. Açıklamada, Zircon saldırılarının bu yılın ilk 3 ayında düzenlenen 180 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı arasında yer aldığı aktarılırken, kentin ayrıca 113 seyir füzesi ile vurulduğu kaydedildi. Kiev Askeri İdaresi açıklamasında, "Rusya güçleri bu yıl başkente ses hızının birkaç katı hızla hareket edebilen 11 Kinzhal hipersonik füzesi de ateşledi" ifadeleri kullanıldı.

Putin, füzelerin kullanıldığını doğrulamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Şubat'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Moskova'nın Zircon füzelerini savaşta kullandığını doğrulamış, ancak hangi mevzilerin hedef alındığını açıklamamıştı. Putin'in rakipsiz olarak tanımladığı Zircon füzesinin 2021 yılındaki deneme atışında, 7 Mach hızda uçan füze, 350 kilometre uzaktaki hedefi başarıyla vurmuştu. Rusya, denizde konuşlu Zircon füzelerinin yaklaşık bin kilometrelik menzile sahip olduğunu ve ses hızının 9 katı hızla hareket ettiğini iddia ediyor. - KİEV

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Savunma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna'ya 5 Hipersonik Zircon Füzesi Fırlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
13:28 Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 18:14:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'ya 5 Hipersonik Zircon Füzesi Fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement