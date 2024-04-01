Ukrayna'ya 5 Hipersonik Zircon Füzesi Fırlatıldı

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın yılbaşından bu yana başkent Kiev'e 5 hipersonik Zircon füzesi fırlattığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ülkelerin karşılıklı düzenlediği füzeli saldırılar da sürüyor. Kiev Askeri İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Rusya güçlerinin yılbaşından bu yana başkent Kiev'e 5 hipersonik Zircon füzesi fırlattığı belirtildi. Açıklamada, Zircon saldırılarının bu yılın ilk 3 ayında düzenlenen 180 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı arasında yer aldığı aktarılırken, kentin ayrıca 113 seyir füzesi ile vurulduğu kaydedildi. Kiev Askeri İdaresi açıklamasında, "Rusya güçleri bu yıl başkente ses hızının birkaç katı hızla hareket edebilen 11 Kinzhal hipersonik füzesi de ateşledi" ifadeleri kullanıldı.

Putin, füzelerin kullanıldığını doğrulamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Şubat'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Moskova'nın Zircon füzelerini savaşta kullandığını doğrulamış, ancak hangi mevzilerin hedef alındığını açıklamamıştı. Putin'in rakipsiz olarak tanımladığı Zircon füzesinin 2021 yılındaki deneme atışında, 7 Mach hızda uçan füze, 350 kilometre uzaktaki hedefi başarıyla vurmuştu. Rusya, denizde konuşlu Zircon füzelerinin yaklaşık bin kilometrelik menzile sahip olduğunu ve ses hızının 9 katı hızla hareket ettiğini iddia ediyor. - KİEV