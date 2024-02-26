Ukrayna\'ya Rusya\'dan gece boyunca 14 dronlu saldırı

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Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına gece boyunca 14 dronlu saldırı düzenlediği ve 9 dron ile 3 füzenin imha edildiği belirtildi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 3. yıla girilirken, saldırılar aralıksız devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna topraklarına füze yağdırdığı ve 14 dronlu saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin Harkov ve Dnipropetrovsk bölgeleri üzerinde 9 dronu düşürdüğü ve 3 füzeyi imha ettiği aktarıldı. Rusya'nın ayrıca uçaksavar füze sistemlerinden 2 adet S-300 füzesi ile 1 adet havadan karaya Kh-31P füzesi fırlattığı aktarılan açıklamada, imha edilemeyen füze ve dronların durumunun net olmadığı bildirildi. - KİEV