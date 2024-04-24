Ukraynalı Sanatçıların Gözünden Alanya Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ukraynalı Sanatçıların Gözünden Alanya Sergisi Açıldı

Ukraynalı Sanatçıların Gözünden Alanya Sergisi Açıldı

Ukrayna'nın farklı şehirlerinden gelen 11 kadın sanatçının eserlerinden oluşan 'Sanatçıların Gözünden Alanya' sergisi, Alanya Kızılkule'de açıldı. Sergide, Alanya'nın doğal güzelliklerinin yorumlandığı eserler yer alıyor.

24.04.2024 17:45  Güncelleme: 17:52
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Ukrayna'nın farklı şehirlerinden 11 kadın sanatçının eserlerinden oluşan "Sanatçıların Gözünden Alanya" sanat sergisi Kızılkule'de açıldı. Serginin açılışına Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Alanya Belediyesi ve Alanya Müze Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide, Alanya'nın doğal güzelliklerinin yorumlandığı eserler yer alıyor. Sergiyle ilgili Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği aracılığı ile Ukrayna'nın farklı şehirlerinden gelerek bir süre Alanya'da yaşayan sanatçılar önce Alanya'nın doğal güzelliklerini ve sosyal hayatını gözlemlediler, daha sonra gözlemlerini tuvale işlediler. Bahse konu sanatçıların Alanya'mıza dair gözlemlerinin eserlerinden oluşan sergi bugün saat 16.00'da Kızılkule'de açıldı. 2 gün devam edecek serginin, Haziran ayında Kiev Büyükelçiliğimizin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği aracılığı ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de tekrarlanması planlanıyor. Her iki serginin de Ukrayna'da Alanya'nın tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" denildi. "Sanatçıların Gözünden Alanya" sanat sergisi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukraynalı Sanatçıların Gözünden Alanya Sergisi Açıldı - Son Dakika

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