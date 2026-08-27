Ula’da yol kenarında başlayan alevler korkuttu
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Muğla'nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi'nde yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarında çıkan kuru ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi'nde yol kenarındaki kuru otların alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yol kenarında alevli şekilde devam eden yangına hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Kaynak: İHA
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