Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu - Son Dakika
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Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu

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Meksika'da, bir çete lideri tarafından bölgeye çağrılan dokuz öğrencinin parçalanmış cesetleri bulundu. Çete üyesi olan eski belediye başkan adayı José 'El Jocha' Lavariega'nın öğrencileri Oaxaca bölgesine davet ettiği ve küçük çaplı suçlar işlemelerine izin verdiği belirtildi.

14.03.2025 12:20  Güncelleme: 13:25
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Meksika otoyolu yakınında parçalanmış cesetleri bulunan dokuz öğrencinin, kendisi de daha sonra ölü bulunan bir çete lideri tarafından bölgeye çağrıldığı ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, eski belediye başkan adayı ve sonradan çete üyesi olan José "El Jocha" Lavariega, öğrencileri Oaxaca bölgesine davet etmiş ve burada küçük çaplı suçlar işlemelerine izin vermişti. Haberde, cinayetleri soruşturan savcılık ofisinden bir yetkili kaynak gösterildi.

Yetkililer henüz öğrencilerin öldürülme sebebini açıklamazken, bu kaynak cinayetlerin yerel bir Oaxaca çetesi tarafından, kendi bölgelerinde gerçekleştirilen soygunlara misilleme olarak işlenmiş olabileceğini belirtiyor.

Yetkili şunları söyledi: "Oaxaca'nın sahil bölgesinde kontrolü elinde tutan başka bir suç örgütü var. Şu anda en güçlü olan bu çetenin iş modeli turistlere uyuşturucu satmak. Bu nedenle soygun yapılmaması konusunda bir anlaşmaları var, çünkü soygun normal vatandaşları etkileyen bir suçtur."

Bu bilgiler, dokuz kişinin kalıntıları terk edilmiş bir aracın bagajında ve Puebla ile Oaxaca sınırı yakınında kanlı bir branda altında bulunduktan sonra ortaya çıktı.

El Financiero gazetesinin bildirdiğine göre, yaşları 19 ile 30 arasında değişen dört kadın ve beş erkek kurşunlanmış ve işkence görmüştü. Periodico Central'a göre, olay yerinde içinde sekiz çift insan eli bulunan bir çanta da bulundu.

Tlaxcala'dan gelen grup, 27 Şubat'ta Oaxaca sahillerine tatil için gittiklerinde kaybolmuşlardı.

Öldürülen öğrenciler: Angie Lizeth Perez Garcia, Lesly Noya Trejo, Brenda Mariel Salas Moya, Jacqueline Ailet Meza Cazares, Noemi Yamileth Lopez Moratilla, Raul Emmanuel Gonzalez Lozano, Ruben Antonio ve Rolando Armando olarak belirlendi.

Çete lideri Lavariega ise Pazar günü Oaxaca'da arabasında vurulmuş halde ölü bulundu. Cesedin yanında "Hırsız olmanın cezası budur" yazan bir not vardı.

Lavariega'nın ölümünün dokuz öğrencinin cinayetiyle resmi olarak bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu

Güvenlik, 3-sayfa, Sonora, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu - Son Dakika

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