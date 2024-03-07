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Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı, çöp konteynerinde yemek aradı. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

Uludağ Sarıalan'da kış uykusundan uyanan bir ayı, aç kalınca çöp konteynerlerine dadandı. Yemek arayışına çıkan ayı kovaları tek tek devirip yiyecek bulmaya çalıştı. Koruyucu köpekler tarafından rahatsız edilen ayı bir süre yemek arayıp, daha sonra ormanlık alana doğru kayıplara karıştı. O anlar bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA