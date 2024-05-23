Uludağ\'da mahsur kalan köpeğe kurtarma operasyonu

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Uludağ'da kayanın üzerinde mahsur kalan köpeğe kurtarma operasyonu

BURSA - Uludağ'da kayanın üzerinde mahsur kalan köpek Arama Kurtarma ekibi BAKUT tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı ile ünlenen Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyünden doğa yürüyüşüne çıkan bir gurup köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda kayanın üzerinde bir sokak köpeğinin mahsur kaldığını farketti. Gurup çok uğraşsa da yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayanın üzerinde bulunan köpeği indirebilmek mümkün olmadı. Akşam saatlerinde hava kararmak üzereyken köye geri dönen gurup olayı Arama Kurtarma Ekibi BAKUT'a bildirdi. Gece yarısı Zeyniler Köyüne gelen BAKUT ekibi köyün 3 kilometre yukarısına yürüyüp kayalara tırmanarak ip sistemi ile mahsur kalan köpeği aşağıya indirdi. Zeyniler Köyüne getirilen sokak köpeği sağlık kontrolleri yapılmak üzere Yıldırım Belediyesi Veterinerleri eşliğinde barınağa teslim edildi.