Uludağ'daki Otel Yangını Acı Kayıplar Getirdi - Son Dakika
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Uludağ'daki Otel Yangını Acı Kayıplar Getirdi

Uludağ'da Kervansaray Otel'deki yangında milli kayakçı Berkin Usta ve babası hayatını kaybetti.

27.03.2025 13:25
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Uludağ'da yanan oteldeki son durum gün ağarınca böyle görüntülendi

BURSA - Kış turizminin önemli yerlerinden Uludağ'da sabah erken saatlerde başlayan yangında milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti. Alevlere teslim olan Kervansaray Otel'deki acı manzara, gün ağarınca havadan görüntülendi.

Sabah 06.00 sıralarında Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında, Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Milli sporcunun annesi Fikriye Usta ise ağır yaralandı.

Gün ağarınca acı manzara ortaya çıktı

2 kişiye mezar olan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kervansaray Otel ise, gün ağırınca dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Kervansaray, Güvenlik, 3-sayfa, Uludağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'daki Otel Yangını Acı Kayıplar Getirdi - Son Dakika

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