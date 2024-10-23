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Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'nun 19.'su için başvurular başladı. 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyuma başvurular, 1 Kasım'a kadar devam edecek.

2004 yılından bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl 19.'su düzenlenecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'na başvurular başladı. Alanya Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğiyle 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yapılacak organizasyon süresince, halk da heykel yapım sürecini gözlemleme fırsatı bulacak. Sanatçılar, adeta bir açık hava sanat merkezine dönüşecek sempozyum alanında heykel yapım tekniklerini sergileyecekler.

Sanatçıları jüri üyeleri belirleyecek

Kasım ayında toplanacak olan jüri üyelerinin, katılımcılar arasından değerlendirmelerde bulunduktan sonra sempozyuma katılmaya hak kazanan sanatçılar belirlenecek. 1 aylık sempozyum süresince usta sanatçılar, mermer blokları yontarak sokak heykelleri yapacaklar. Yontulan eserler 20 Aralık'ta Belediye arkasında hazırlanan alanda sergiye sunulacak. Vatandaşlar, ünlü heykeltıraşların eserlerini rahatlıkla fotoğraflayacaklar ve inceleyebilecekler. Sempozyuma katılmak isteyen sanatçılar, 1 Kasım'a kadar Alanya Belediyesi resmi internet sitesindeki başvuru formlarını doldurulduktan sonra alanyasemp@gmail.com adresine mail atarak başvuru işlemlerini yapabilecekler.

Kentin kültürel mirasını ve sanatsal kimliğini geliştirmek

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yaptığı açıklamada, "Uluslararası heykel sempozyumumuz, halkımızı sanatın bu dalı ile de bir araya getirmesiyle Alanya'mızda önemli bir yer edinmiştir. Bu sempozyumun amacı, kentin kültürel mirasını ve sanatsal kimliğini geliştirmek, halka sanatı daha erişilebilir kılmak, Alanya'nın uluslararası arenada tanıtımını yapmak ve Alanya'ya nitelikli çağdaş sanat eserleri kazandırmak. Bu yıl da Kasım ve Aralık ayı boyunca halkımızı sempozyum alanımızda sanat ve sanatçılarla iç içe görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA