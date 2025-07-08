Ümit Özdağ, MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti

MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı bu celse dosyayı karara bağlayacaklarını söylemesi üzerine Özdağ'a söz verdi.

"Şehitlerimize "Allah rahmet eylesin" dedim diye yargılanıyorum"

Libya'da şehit olan 2 MİT mensubu haberini basından öğrendiğini söyleyen Özdağ, "Cumhurbaşkanı şehitlerden bahsederken "1-2 şehit" dedi. Ben de TBMM'de basın toplantısı yaptım. MİT mensuplarının isimlerini alarak "Türk tarihine kahramanlar olarak geçmiştir, Allah rahmet eylesin" dedim. Bu isimleri sosyal medyadan buldum. Ben, TBMM'nin tahsis ettiği odada konuştum. Orada herhangi birisi gelip konuşma yapamaz. Genel Kurul odasında bir dönem milletvekili, "Bizim topraklarımızda baraj inşa ediyorsunuz, bunu da bize pahalı satıyorsunuz. Bunu yapamazsınız" dedi. O kişi yargılanmıyor, ama ben şehitlerimize "Allah rahmet eylesin" dedim diye yargılanıyorum. Amacım çok açık; ben devlet sırrı nedir, çok iyi bilirim. "Allah rahmet eylesin" dedim. MİT benim hakkımda bir suç duyurusunda bulunmadı. Burada zaten ifşa edilmiş bir şey vardır; tekrar bu ifşa edilemez. Bu bir suçlama değildir. Savunmam bu şekildedir" dedi.

Avukatlarda sanık Özdağ'ın beraatini talep etti. Beyanlarının ardından, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın yapmış olduğu açıklamadan önce MİT personeline ait bilgilerin sosyal medyada yayımlandığını belirtti. Bu nedenle sanığın üzerine atılı suçu işleyemeyeceğini ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ifade etti. Sanığın beraatine karar verilmesini talep eden savcılık, söz konusu bilgileri ilk kez yayınlayanlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Özdağ, "Uzun zamandan beri Anayasa 10. maddesinin uygulandığını görüyorum. Bu madde bütün yurttaşların mahkeme önünde eşit olduğudur. Savcının mütalaasını değerli buluyorum. Bu insanların nasıl kahramanlar olduğunu biliyorum. Onların şahadetini anmak benim için bir şereftir" ifadesinde bulundu.

Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı için gerekçesiyle Ümit Özdağ'a beraat kararı verdi. - ANKARA