Van'ın İpekyolu ilçesinde Erek Dağı'nda ot topladığı sırada rahatsızlanan vatandaşın yardımına Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yetişti.
İpekyolu ilçesinde 3204 rakımlı Erek Dağı'na ot toplamaya çıkan 53 yaşındaki vatandaş aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, hastaya burada ilk müdahalede bulundu. Ekipler, daha sonra sedyeye aldıkları vatandaşı 2 kilometre boyunca taşıyarak ambulans ekiplerine teslim etti. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › UMKE ekipleri, Erek Dağı'nda rahatsızlanan vatandaşa yardım etti - Son Dakika
Düzce'de virajı alamayan bir kurye yola savruldu ve kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Şahin D., Bayraktepe mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Şahin D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kilis'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda duran iki yayaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan çocuk ise gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?