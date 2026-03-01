Umman Açıklarında Petrol Tankeri Saldırıya Uğradı

Umman Deniz Güvenliği Merkezi'nden yapılan açıklamada, Palau bayraklı petrol tankeri Skylight'ın Umman açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi.

ABD-İsrail ortaklığında İran'a yönelik dün başlatılan saldırıların ardından bölgenin birçok noktası hedef alınıyor. Umman Deniz Güvenliği Merkezi'nden yapılan açıklamada, Palau bayraklı petrol tankeri Skylight'ın Umman açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi. Açıklamada, Musandam şehri açıklarında yaklaşık beş deniz mili mesafede düzenlenen saldırının ardından tankerdeki 20 kişilik mürettebatının tahliye edildiği aktarıldı. Umman Deniz Güvenliği Merkezi, tankeri neyin vurduğunu belirtmedi.

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada da "Makine dairesinin başlangıçta yanmakta olduğu bildirilmiş olsa da, şimdi yangının kontrol altına alındığı bildirildi" denildi. - MASKAT