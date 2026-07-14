Umman açıklarında tankere füze saldırısı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, Umman'ın Limah kenti açıklarında bir tankere füze ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

ABD- İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla Hürmüz Boğazı'nda güvenlik alarmı yükseldi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında bir tankerin saldırıya uğradığını bildirdi. Açıklamada, "Umman'ın Limah kentinin 13 deniz mili güneydoğusunda bir olay yaşandığına ilişkin ihbar alındı. Bir tanker, güney rotasında seyir halindeyken bir füzeyle vurulduğunu bildirdi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi" denildi. - MASKAT