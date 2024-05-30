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Ümraniye'de 28 işçi böcek ilacından zehirlendi

İSTANBUL - Ümraniye'de bir inşaatın şantiyesinde yapılan böcek ilaçlama işlemi sonrasında 1 emniyet mensubu ve 27 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiye alanındaki işçi konteynerlerinde iddiaya göre, böcek ilaçlama işlemi yapıldı. İlaçlama işlemi nedeniyle 1 emniyet mensubu ve 27 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet, AFAD, İBB Zabıta, ilçe zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümler sonucu yatak örtülerinin değiştirilerek yatılabileceği bilgisi şantiye şefine bildirildi. Emniyet ve ilçe zabıta ekiplerinin çalışmaları devam ederken, zehirlenme olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.