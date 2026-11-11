Ümraniye'de beyaz eşya yüklü kamyonet yeşillik alana uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de beyaz eşya yüklü kamyonet yeşillik alana uçtu, sürücü yaralandı

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Ümraniye\'de beyaz eşya yüklü kamyonet yeşillik alana uçtu, sürücü yaralandı
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Ümraniye\'de beyaz eşya yüklü kamyonet yeşillik alana uçtu, sürücü yaralandı
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Ümraniye'de TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde beyaz eşya yüklü kamyonet kontrolden çıkarak yeşillik alana savruldu. İddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde kontrolden çıkan beyaz eşya yüklü kamyonetin yeşillik alana uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.45 sıralarında TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Beyaz EşyaİstanbulOtomobilÜmraniye3. SayfaKadıköyGüncelSon Dakika

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