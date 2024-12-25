Ümraniye'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı, Büyük Hasar - Son Dakika
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Ümraniye'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı, Büyük Hasar

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Ümraniye'de doğalgaz patlaması meydana geldi. Bir kişi yaralandı, bina tahliye edildi ve hasar büyük.

25.12.2024 11:52
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Ümraniye'deki doğalgaz patlamasının yıkıcı etkisi, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

İSTANBUL - Ümraniye'de 4 katlı bir binanın 2'nci katında dün gece saatlerinde Patlama meydana geldi. patlamasının yıkıcı etkisi, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında doğal gaz patlaması ile meydana geldi. Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, binada büyük çapta hasar meydana geldi. Büyük çapta hasarın oluştuğu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Günün aydınlanmasıyla patlamanın yıkıcı etkisi görüntülere yansıdı. Patlamanın yaşandığı daire kullanılamaz hale gelirken, patlama etkisi ile çevre binalardaki dairelerin camları patladı. Olayın yaşandığı dairenin içi adeta bir enkaz yığınına dönüştü. Evin duvarlarının yıkılma sonucu çevredeki bölgeye beton moloz parçaları düştü. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine gelen Ümraniye Kaymakam'ı Yüksel Çelik, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Ümraniye\'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı, Büyük Hasar
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ümraniye, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı, Büyük Hasar - Son Dakika

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