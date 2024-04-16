Ümraniye'de İETT otobüsü şoförüne levye ile saldırı - Son Dakika
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Ümraniye'de İETT otobüsü şoförüne levye ile saldırı

Ümraniye\'de İETT otobüsü şoförüne levye ile saldırı

Ümraniye'de bir sürücü, İETT'ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırdı. Olay, çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı. İki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve ticari taksi sürücüsü otobüs şoförüne levye ile saldırdı. Olayı gören vatandaşlar, trafikteki gerginliğin arttığını belirtti ve keşke böyle bir olayın yaşanmamasını dile getirdi.

16.04.2024 10:34
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Ümraniye'de bir sürücü İETT'ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Alemdağ Caddesi üzerinde dün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki ticari taksi sürücüsü ile İETT otobüsünün şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ticari taksi sürücüsü aracından aldığı levye ile otobüs şoförüne saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, o anlar ise yine çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

"Keşke olmasaydı"

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ünal Mıhçı, "Sürekli burada olay çıkıyor trafikten dolayı. İnsanlar çok gergin. Olmaması gerekiyordu. Yoğun trafik vardı. Arkadaşlarda sabırlı değildi. Birbirlerine girdiler. Geçmiş olsun diyorum herkese, keşke olmasaydı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de İETT otobüsü şoförüne levye ile saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de İETT otobüsü şoförüne levye ile saldırı - Son Dakika
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