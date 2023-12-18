 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ümraniye'de kaza: İki araç sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de kaza: İki araç sürücüsü hafif yaralandı

Ümraniye'de seyir halindeki bir araç, hatalı şerit değiştirince, sağ şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

18.12.2023 - 01:25,
Abone Ol

Ümraniye'de hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu: 2 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halindeki bir araç, hatalı şerit değiştirince, sağ şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, 21.30 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BYG 409 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken hatalı şerit değiştirince, sağ şeritten gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CDB 619 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yolda seyir halindeki diğer araç sürücüleri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye\'de kaza: İki araç sürücüsü hafif yaralandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Ümraniye, Kadıköy, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de kaza: İki araç sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika


00:27
Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21
Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok

Son Dakika
00:27 Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56 Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21 Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 02:50:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de kaza: İki araç sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement