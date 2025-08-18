Ümraniye'de Kıskançlık Cinayeti: Eşini Satırla Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ümraniye'de Kıskançlık Cinayeti: Eşini Satırla Öldürdü

Ümraniye\'de Kıskançlık Cinayeti: Eşini Satırla Öldürdü
18.08.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de U.S. (35), kıskançlık nedeniyle eşini sokakta satırla boğazından öldürdü. Yakalandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, sokak ortasında karısının boğazını satırla keserek öldüren şüpheli U.S. (35) yakalandı. Olayın ardından kaçan zanlının, cinayeti kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucu işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, U.S. (35) isimli şahıs, kıskançlık sebebiyle tartıştığı Özbekistan uyruklu eşi Nıggına Sattarova'yı (35) sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren U.S. isimli şahıs sabah saatlerinde Ümraniye'de yakalandı. Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında, olaya dahil olduğu tespit edilen U.B.(25) isimli şahıs da yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ümraniye, istanbul, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Kıskançlık Cinayeti: Eşini Satırla Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:40:28. #7.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Kıskançlık Cinayeti: Eşini Satırla Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.