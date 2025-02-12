Ümraniye\'de Otomobil Takla Attı

Ümraniye'de bir otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı
Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Ümraniye Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Esat Arslan'ın sürücüsü olduğu 34 EN 0449 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı. Olayda sürücü Esat Arslan araç içinde sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Esat Arslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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