Ümraniye'de Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polise 2 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Ümraniye'de Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polise 2 yıl hapis talebi

Ümraniye\'de Şeyda Yılmaz\'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polise 2 yıl hapis talebi

Ümraniye'de Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polis hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

15.05.2025 15:44
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Ümraniye'de Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polis hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ümraniye'de 22 Eylül 2024' tarihinde 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19), Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislerle yaşadığı arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açmıştı. Saldırıda, polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuş, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) ise yaralanmıştı.

3 polis memuruna 2 yıl hapis talebi

Şeyda Yılmaz'ı şehit edilmesine ilişkin 3 polis memuru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Geçti'nin polis merkezinde muhafaza odasında tutulduğu, Geçti'nin annesi ve yakınlarının 'yemek getirdik görüşebilir miyiz' ricası üzerine şüpheli polis memuru Ramazan A.'nın dalgınlığından faydalanıp firar ettiği belirtildi. Komiser Abdullah A.'nın, yakalama çalışmaları için şehit polis memuru Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı S.'yi görevlendirdiği, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamaca ve arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ailesiyle görüşmesi esnasında kelepçesiz odadan çıkardı

Ramazan A.'nın gözaltındaki Yunus Emre Geçti'yi nezaret odasında tuttuğu, bu sırada ailesiyle görüşmesi için tek başına ve kelepçesiz şekilde odadan çıkardığı, ailesiyle görüştüğü sırada Ramazan A.'nın oradan uzaklaştığı, bu sırada Geçti'nin kaçtığı aktarıldı. Polis memuru Kürşat Hakkı S.'nin ise kaçan Yunus Emre Geçti'yi yakalamaya çalışırken silahının alınmasına sebep olduğu, bu silahla ateş açan şahsın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ölümüne neden olduğu belirlendi. Üç polis hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polise 2 yıl hapis talebi - Son Dakika

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