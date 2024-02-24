Ümraniye'de tartıştığı imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ümraniye'de tartıştığı imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı tutuklandı

Ümraniye\'de tartıştığı imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı tutuklandı

Ümraniye'de yaşanan olayda, Suat Güney isimli zanlı, tartıştığı imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği tespit edildi.

24.02.2024 23:42
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Ümraniye'de tartıştığı imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı tutuklandı

İSTANBUL - Ümraniye'de tartıştığı imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü ve 2 kızını öldüren zanlı Suat Güney tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Suat Güney imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızlarına silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlenirken katil zanlısı yakalandı. Yakalanan zanlı Suat Güney çıktığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de tartıştığı imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de tartıştığı imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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