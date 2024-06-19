Ümraniye'de Ticari Taksi Kaza Yaptı: Şoför Hafif Yaralandı

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Ümraniye'de yolcu taşıyan seyir halindeki ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada ticari taksi şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Ümraniye ilçesi, Çamlık Mahallesi, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 03.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki yolcu taşıyan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Fiat Egea marka 34 TJL 67 plakalı ticari taksi, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yolun ortasındaki refüje çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada yolcular ve ticari taksi şoförü aracın içinden kendi çabalarıyla çıktı. Diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan ticari taksi şoförünü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı. - İSTANBUL