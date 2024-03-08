Ümraniye\'de zihinsel engelli genci darp eden şahıs tutuklandı

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Ümraniye'de yüzde elli zihinsel engelli genci darp eden şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 5 Mart tarihinde saat 18.50 sıralarında Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesi'nde kavga çıktığının belirlenmesi üzerine olay yerine gitti.

Yürütülen saha çalışmalarında; çevrede bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı şekilde inceledi. İnceme sonucunda yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Y. isimli yaşı küçük şahsı, M.M.K. isimli şahsın darp ettiği tespit edildi.

Tutuklandı

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan M.M.K. isimli şüpheli şahıs 8 Mart 2024 tarihi saat 03.20 sıralarında İnkılap Mahallesi'nde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL