Umurlu Polis Merkezi'nin Dikkatiyle Aranan Şüpheli Aydın'da Yakalandı - Son Dakika
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Umurlu Polis Merkezi'nin Dikkatiyle Aranan Şüpheli Aydın'da Yakalandı

Umurlu Polis Merkezi\'nin Dikkatiyle Aranan Şüpheli Aydın\'da Yakalandı

Denizli'de 8 yıl hapis cezasıyla aranan bir şüpheli, Umurlu Polis Merkezi ekiplerinin dikkati sayesinde Aydın'da yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

24.06.2024 21:42
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Şüphesinde haklı çıkan Umurlu Polis Merkezi ekiplerinin dikkati sayesinde Denizli'de 8 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli Aydın'da yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Umurlu Polis Merkezi ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede P.A. olduğu tespit edilen şüphelinin Denizli'de hırsızlık suçundan 8 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde Aydın'da kıskıvrak yakalanan şüpheli P.A. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Umurlu Polis Merkezi'nin Dikkatiyle Aranan Şüpheli Aydın'da Yakalandı - Son Dakika

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