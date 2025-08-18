Un Yüklü Tır Kazası Akşehir\'de

Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, un yüklü bir tırın lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarken, dorsedeki un çuvalları yola savruldu.

Edinilen bilgiye göre, D-300 Kara yolunda seyir halinde olan 42 YB 046 plakalı un yüklü tır, Değirmenköy mevkiinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tırın dorsesindeki un çuvalları yola savruldu. Olay sonrası kara yolunda ulaşım bir süre durma noktasına geldi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Afyonkarahisar istikametinden Konya yönüne ilerleyen araçlarda kuyruk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kara yolları ekipleri yola dökülen un çuvallarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ise trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA