80 yaşındaki ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet, İstanbul Etiler'de aracıyla seyir halindeyken kontrolü kaybedip önce kaldırıma ardından bir bankanın ATM'sine çarptı.
Turkcell ve Digiturk gibi çok sayıda dev markanın kurucusu olan ve 2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen Karamehmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın yaşandığı bölgede ağır hasar meydana geldi. Etiler'deki kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Karamehmet'in sahip olduğu varlığa kıyasla oldukça mütevazi bir araç kullandığı dikkatlerden kaçmazken, ünlü iş insanı geçtiğimiz günlerde de bir marketten alışveriş yaparken kameralara yansımıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)