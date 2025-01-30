Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü - Son Dakika
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Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü

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Turkcell'in kurucu ismi olan ve bir dönem dünyanın en zengin 30 insanı arasında yer alan Mehmet Emin Karamehmet, İstanbul Etiler'de cadde üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir banka ATM'sine çarptı. 80 yaşındaki iş insanının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenilirken kazanın yaşandığı bölgede ciddi hasar meydana geldi.

30.01.2025 08:54
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80 yaşındaki ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet, İstanbul Etiler'de aracıyla seyir halindeyken kontrolü kaybedip önce kaldırıma ardından bir bankanın ATM'sine çarptı.

Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü

BÖLGEDE AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Turkcell ve Digiturk gibi çok sayıda dev markanın kurucusu olan ve 2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen Karamehmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın yaşandığı bölgede ağır hasar meydana geldi. Etiler'deki kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü

MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Karamehmet'in sahip olduğu varlığa kıyasla oldukça mütevazi bir araç kullandığı dikkatlerden kaçmazken, ünlü iş insanı geçtiğimiz günlerde de bir marketten alışveriş yaparken kameralara yansımıştı.

Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • fatih mazlum:
    75 yasindan sonra trefige cikis yasaklanmali ehliyetlere el konulmali 30 14 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Adamı yediniz bitirdiniz Elinde ne varsa aldınız 12 5 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    gözü doymamıs haala para peşinde,ATM ye giriyor. 1 13 Yanıtla
  • Serkan Yakupoğlu:
    mütevazı edit !!! 0 5 Yanıtla
  • güneri polat:
    75 yaş sınır olmalı. 2 2 Yanıtla
  • Oooo:
    Vay be biz elektrik direğine çarparız Zengin adam atm ye çarpar 1 1 Yanıtla
  • Metin İKZEK:
    zengin insanın kazasi bile bir başka oluyor ?? 1 0 Yanıtla
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