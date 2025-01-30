Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü

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80 yaşındaki ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet, İstanbul Etiler'de aracıyla seyir halindeyken kontrolü kaybedip önce kaldırıma ardından bir bankanın ATM'sine çarptı.

BÖLGEDE AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Turkcell ve Digiturk gibi çok sayıda dev markanın kurucusu olan ve 2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen Karamehmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın yaşandığı bölgede ağır hasar meydana geldi. Etiler'deki kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Karamehmet'in sahip olduğu varlığa kıyasla oldukça mütevazi bir araç kullandığı dikkatlerden kaçmazken, ünlü iş insanı geçtiğimiz günlerde de bir marketten alışveriş yaparken kameralara yansımıştı.