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Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı - Son Dakika
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Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir, İstanbul Ataşehir'de sağa sola rastgelen ateş açan bir kişiyi uyardığı sırada kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Direksiyonun başına geçerek 2 kilometre uzaklıktaki özel bir hastaneye giden Sözbir yoğun bakımda tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Sözbir, Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan otelin hisseleriyle ilgili kardeşleriyle yaşadığı davayla gündeme gelmişti.

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir\'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı
10.12.2023 - 12:09,  Güncelleme: 12:15
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Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin çekimlerinin gerçekleştiği otelin hisseleriyle ilgili olarak kardeşleriyle yaşadığı davayla gündeme gelen iş insanı Serdar Sözbir, İstanbul Ataşehir'de silahlı saldırıya uğradı. Etrafa rastgele ateş açan bir kişiyi uyardığı esnada kurşunların hedefi olan Sözbir, yaralı halde direksiyonun başına geçerek gittiği özel hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sözbir'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin olay yerinden kaçan saldırganın peşinde olduğu aktarıldı.

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı

İŞ İNSANI SERDAR SÖZBİR KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

İş insanı Serdar Sözbir, bir restoranda yemek yedikten sonra aracıyla evine doğru hareket etti. Ataşehir'de etrafa kontrolsüz şekilde ateş eden bir kişiyi görüp durdu. "Niye ateş ediyorsun?" diye uyarıda bulununca ikili arasında tartışma çıktı. Silahlı saldırgan, Sözbir'e kurşun yağdırıp kaçtı.

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı

YARALI HALDE DİREKSİYONA GEÇİP HASTANEYE GİTTİ

Karaciğerinden, kasığından ve göğsünden yaralanan Sözbir, direksiyona geçip yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki özel bir hastaneye gitti. Ekranhaber'in geçtiği bilgiye göre yoğun bakımda tedavi altına alınan Serdar Sözbir'in durumu ciddiyetini korurken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı

KURTLAR VADİSİ'NİN ÜNLÜ OTELİ

Sözbir'in sahibi olduğu otelde ayrıca Kurtlar Vadisi, Binbir Gece gibi ünlü dizilerin de çekiminin yapıldığı biliniyor. Serdar Sözbir aynı zamanda Zafer Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

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Kurtlar Vadisi, İstanbul, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı - Son Dakika
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