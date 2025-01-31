Ünlü İsimler Dolandırıcılık Davasında Yeniden İfade Verecek

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Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Erzan'ın genel müdür ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı verdi. Ayrıca Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi. - İSTANBUL